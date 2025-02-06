Погибшим при авиакрушении в Подмосковье оказался майор ВВС

Один из двух людей, находившихся на борту разбившегося в Подмосковье легкомоторного самолета, оказался майор запаса Виталий К. Он летел на самолетах еще со школы и построил карьеру военного летчика, сообщает «МК: срочные новости» и Baza .

Ранее в рекламе своего авиационно-учебного центра К. рассказывал, что еще со школы летал на Як-52, после чего отучился в летном училище в Краснодаре и стал военным пилотом. Он летал на реактивных самолетах и в последнее время работал инструктором.

Вторым погибшим при крушении самолета оказался Артем И. Предположительно, он мог быть курсантом.

В легкомоторном самолете находилось два человека, они оба погибли. В причинах авиакрушения у аэропорта Мячково разбираются правоохранители.

Ранее было опубликовано видео с места крушения легкомоторника у подмосковного Мячково.