Погиб нидерландский и российский бизнесмен, медиаменеджер Дерк Сауэр

В 72 года погиб нидерландский и российский предприниматель, медиаменджер Дерк Сауэр. Об этом пишет газета Het Parool, куда мужчина на протяжении 30 лет писал колонки, сообщает РБК .

Сауэр погиб из-за травм. Журналист получил их в июне, когда управлял парусной лодкой.

Будущий медиаменеджер мигрировал из нидерландского Амстердама в Москву в 1989 году. Он начал деятельность в сфере с издания Moscow Magazine.

В 1992 году Сауэр запустил один из наиболее крупных издательских домов в РФ Independent Media. Он издавал журналы Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, Playboy и Esquire на русском.

Издательский дом также открыл газеты «Ведомости» и иные издания. Весной 2022 года Сауэр переехал обратно в Нидерланды.