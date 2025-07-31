Погиб нидерландский и российский бизнесмен, медиаменеджер Дерк Сауэр
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В 72 года погиб нидерландский и российский предприниматель, медиаменджер Дерк Сауэр. Об этом пишет газета Het Parool, куда мужчина на протяжении 30 лет писал колонки, сообщает РБК.
Сауэр погиб из-за травм. Журналист получил их в июне, когда управлял парусной лодкой.
Будущий медиаменеджер мигрировал из нидерландского Амстердама в Москву в 1989 году. Он начал деятельность в сфере с издания Moscow Magazine.
В 1992 году Сауэр запустил один из наиболее крупных издательских домов в РФ Independent Media. Он издавал журналы Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, Playboy и Esquire на русском.
Издательский дом также открыл газеты «Ведомости» и иные издания. Весной 2022 года Сауэр переехал обратно в Нидерланды.