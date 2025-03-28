Поезда остановили во всех частях Таиланда после землетрясения

Движение поездов по всей территории Таиланда поставили на паузу после того, как произошло землетрясение в Мьянме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Nation.

По данным департамента железнодорожного транспорта государства, движение временно приостановили для того, чтобы защитить людей.

Сотрудники тайского общественного транспорта не только приостановили перевозку пассажиров, но и обеспечили их эвакуацию. Также они расчищают места, куда могут упасть обломки.

Мощное землетрясение, магнитуда которого достигла 7,7, случилось в Мьянме. Толчки были ощутимы в 5 государствах по соседству, среди которых и Таиланд.

Ранее в АТОР сообщили, что во время землетрясения в Бангкоке находились до 2 тыс. туристов из РФ. Там обрушился небоскреб.