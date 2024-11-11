Подвело сердце: что привело к смерти пресс-секретаря SHAMAN
SHOT: инфаркт стал причиной смерти пресс-секретаря SHAMAN
Пресс-секретарь и пиар-менеджер певца SHAMAN (Ярослава Дронова), журналист Антон Коробков-Землянский умер в результате инфаркта миокарда, сообщает SHOT.
40-летний мужчина ушел из жизни 9 ноября в собственной квартире на проспекте Мира. Перед смертью пиарщик начал задыхаться, жена пыталась спасти его — делала массаж сердца.
Скорую помощь Коробкову-Землянскому вызвал сосед из дома напротив: он через окно заметил, что происходит. Однако медикам не удалось спасти журналиста, его смерть констатировали в 21:50.
Антон Коробков-Землянский работал с SHAMAN с 2022 года, а до этого был пресс-секретарем Филиппа Киркорова. Ранее также работал журналистом на Первом канале.