сегодня в 08:47

Подсобка вспыхнула рядом с новой школой искусств в ТиНАО

В среду утром загорелась подсобка рядом с новой школой искусств в поселении Московский в ТиНАО. Об этом сообщает « МК: срочные новости ».

В Сети появились кадры пожара. На них видно, как от строения в небо идет черный дым. Само здание полыхает.

Мужчина, снимающий видео, отметил, что по крышам ходят люди. Причина возгорания неизвестна.

Ранее пожар произошел в жилом доме в провинции Гуандун на юге Китая. Там погибли восемь человек, еще четыре получили травмы.

