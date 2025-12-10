Подсобка вспыхнула рядом с новой школой искусств в ТиНАО
В среду утром загорелась подсобка рядом с новой школой искусств в поселении Московский в ТиНАО. Об этом сообщает «МК: срочные новости».
В Сети появились кадры пожара. На них видно, как от строения в небо идет черный дым. Само здание полыхает.
Мужчина, снимающий видео, отметил, что по крышам ходят люди. Причина возгорания неизвестна.
