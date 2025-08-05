Подруга изувеченной в Дубае украинской модели Ковальчук обвинила ее клевете

Милена Долганова собирается подать в суд на украинскую модель Марию Ковальчук, которую нашли искалеченной возле трассы в Дубае. Девушка обвинила ее в клевете и рассказала свою версию событий, сообщает «СтарХит» .

Долганова заявила, что впервые увидела Ковальчук 10 марта в отеле. Та была расстроена из-за того, что опоздала на рейс, и обратилась к Милене и ее друзьям за помощью.

Вечером 11 марта друзья находились в номере отеля. По словам Долгановой, Ковальчук странно себя вела, а затем у нее случилась истерика. Ребята не поняли причин такого поведения, а когда Мария ушла из номера, то успокоились.

«Думали, прогуляется, остынет, вернется, ведь ее чемодан и сумка остались в номере», — сказала Милена.

Когда девушка так и не вернулась, друзья стали ее искать. В дальнейшем они узнали о том, что произошло с Ковальчук, от полиции.

Ранее украинская модель обвинила в избиении четверых молодых людей, в числе которых и Долганова. По словам Ковальчук, ребята пригласили ее на вечеринку, где издевались над ней и били. Девушка рассказала, что чудом сбежала оттуда и решила спрятаться на ближайшей стройке. Но там ее якобы нашли мучители, а затем скинули с высоты.

Долганова в ответ обвинила Ковальчук в клевете. Она считает, что модель специально перевирает историю, чтобы подать ее журналистам под соусом национальной вражды. Она отметила, что хочет подать встречное заявление за клевету.

Между тем другой обвиненный в избиении украинской модели, Артем Папазов, заявил, что девушка и ее мать скрывают многие факты. Он рассказал в деталях, что происходило в тот роковой день.