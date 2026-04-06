Подросток выкинул в окно около 40 тысяч долларов в Москве

В столице 17-летний подросток под влиянием телефонных мошенников выбросил в окно около 40 тыс. долларов, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел 4 апреля в районе Перово. Юноша приехал в гости к матери. В то время как женщина занималась готовкой на кухне, молодой человек находился в своей комнате. Позже он сообщил матери, что плохо себя чувствует и пойдет спать.

Спустя некоторое время Ольге написал неизвестный, прикрепив к сообщению фотографию ее домашнего сейфа.

«Не хочешь ли ты вернуть деньги?» — говорилось в сообщении.

Женщина проверила тайник, из которого пропали все сбережения. Сын признался, что его обманули мошенники. Пока москвичка была занята, подросток положил деньги в сумку и выбросил в окно, где ее ждал сообщник преступников. Пострадавшая написала заявление в полицию.

