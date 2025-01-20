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Подросток в маске и с автоматом появился у школы в Москве, напугав учеников

Ученики и педагоги заметили подростка в черной маске и с автоматом возле школы № 2123 в Столовом переулке Москвы. На место происшествия вызвали полицию, сообщает ТАСС .

О неизвестном человеке с оружием в руках рассказали правоохранителям учащиеся и сотрудники школы. Прибывшие на место полицейские выяснили, что переполох произошел из-за подростка, гуляющего около учебного заведения.

В руках у парня был игрушечный автомат. Силовики отметили, что никакой опасности он не представлял.

Молодого человека и его родителей доставили в территориальный отдел полиции для проведения беседы.

Ранее подросток с ножами планировал напасть на школу в Подмосковье. Атака была предотвращена.