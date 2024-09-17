Подросток склонял 13-летнюю девушку к сексу, а потом шантажировал интимными фото

16-летний парень шантажировал 13-летнюю москвичку сливом ее интимных фотографий в Сеть. Из-за этого девушка хотела совершить суицид, сообщает Baza .

13-летняя Ольга (имя изменено) начала общаться в интернете с 16-летним Олегом (имя изменено) в июне 2024 года. Они долгое время переписывались, после чего девушка начала отправлять парню интимные фотографии.

В конце лета Ольга и Олег решили увидеться вживую. Они встретились в районе московского Метрогородка. Там парень отвел девушку в дом и предложил заняться оральным сексом.

Ольга отказалась. Они начали конфликтовать, и девушка убежала домой.

Прошло несколько дней, и Олег сказал Оле, чтобы та заплатила ему 20 тыс. рублей. Он добавил, что если девушка откажется это делать, то ее интимные фотографии попадут в интернет.

У Ольги не было столь большой суммы. Она испугалась позора и захотела совершить суицид. Однако специалистам удалось спасти девушку, и ее отвезли в центр психического здоровья.

Мама Ольги узнала о произошедшем только во время поездки в госпиталь. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают Олега.

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