Подросток пытался поджечь локомотив в Петербурге по заданию ВСУ
В Санкт-Петербурге на железнодорожной станции Кушелевка семнадцатилетний подросток совершил попытку поджога локомотива, сообщает «Бриф24».
Благодаря бдительности локомотивной бригады, ЧП удалось предотвратить.
По информации Западного МСУТ СК России, установлено, что юноша общался в одном из мессенджеров с пособником ВСУ, от которого и получил указания. После получения задания он попытался его выполнить, однако был остановлен железнодорожниками.
После задержания несовершеннолетнему предъявили обвинение в совершении покушения на террористический акт. В настоящее время ведется следствие, и в скором времени суд определит меру пресечения.