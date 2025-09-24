Подросток пытался поджечь локомотив в Петербурге по заданию ВСУ

Благодаря бдительности локомотивной бригады, ЧП удалось предотвратить.

По информации Западного МСУТ СК России, установлено, что юноша общался в одном из мессенджеров с пособником ВСУ, от которого и получил указания. После получения задания он попытался его выполнить, однако был остановлен железнодорожниками.

После задержания несовершеннолетнему предъявили обвинение в совершении покушения на террористический акт. В настоящее время ведется следствие, и в скором времени суд определит меру пресечения.