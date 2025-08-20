Подросток, избивший врача кстовской больницы, предстанет перед судом

В Кстове начался судебный процесс над подростком, обвиняемым в нанесении побоев медицинскому работнику в местной Центральной районной больнице (ЦРБ), сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Нижегородской области.

По данным следствия, все произошло в мае 2025 года, когда подсудимый несколько раз ударил врача руками по голове и телу, тем самым причинив вред его здоровью.

Злоумышленник избил медика на фоне возникшей неприязни. Потерпевшему была оказана необходимая медицинская помощь.

Следственные мероприятия по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего завершены. Материалы дела с обвинительным заключением переданы на рассмотрение в суд.