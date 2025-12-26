Подростков, планировавших нападение на школу в Домодедове, арестовали

В Домодедовском городском суде Московской области арестовали подростков, подозреваемых в подготовке вооруженного нападения на одну из местных школ. Юноши планировали совершить массовое убийство учеников с применением холодного оружия, сообщает РИА Новости .

В отношении двух несовершеннолетних, которым инкриминируется преступление, квалифицируемое частью 1 статьи 30, пунктами «а, в, ж» части 2 статьи 105 УК РФ (попытка убийства двух и более лиц, включая несовершеннолетних, совершенная группой лиц по предварительному сговору), избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на период до 23 февраля 2026 года.

Следствие установило, что подростки, находясь в Домодедовском городском округе, предварительно сговорились с целью совершения убийства неопределенного круга лиц, включая детей, используя для этого колюще-режущие предметы. Их намерением было совершить нападение на школу, где один из них учился.

Уже установлено, что молодые люди были подписаны на Telegram-каналы с экстремистским контентом, на ресурсы, пропагандирующие насилие, и каналы, где обсуждаются случаи вооруженных нападений на школы. По информации суда, они обратились к неизвестному пользователю в Сети с просьбой оказать содействие в организации нападения. Этот человек предоставил им консультации и отправил посылки с ножами и топорами. Впоследствии подростки должны были получить огнестрельное оружие и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что в Домодедове двух подростков задержали при получении посылки с предметами, которые они планировали задействовать в массовом убийстве. Они тщательно готовились к преступлению.

