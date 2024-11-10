Подростки забили пассажира электрички и уборщика на станции

Толпа подростков жестоко избила пассажира электрички, 33-летнего Павла за то, что мужчина сделал им замечание. Досталось и уборщику, который заступился за пострадавшего, сообщает Baza .

Двое подростков подошли к Павлу и спросили у него, почему тот набил татуировки. Мужчина мирно пообщался с парнями, но потом заметил, что остальная часть компании плюет и мусорит в вагоне. Павел сделал им замечание и попросил вести себя нормально.

Один из парней плюнул в ноги мужчине, после чего тот грубо ответил. Поезд подъехал к станции, Павел вышел из вагона, а подростки последовали за ним. Когда он общался с женой по телефону, один из парней распылил ему в лицо перцовый баллончик, а второй прыгнул на него двумя ногами.

Подростки стали избивать Павла. За него попытался заступиться уборщик, но тоже получил несколько ударов. После содеянного школьники попытались скрыться, но двоих из них удалось поймать почти сразу. Они записали видео с извинениями, но, по мнению пользователей Сети, в них нет ни грамма искренности. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

На Пхукете местная полиция ищет мужчину, который в Патонге возле ночного клуба избил россиянина и скрылся с места драки на мопеде. Житель Нижнекамска приехал в отпуск, где у него возник словесный конфликт с местным жителем. Через некоторое время перебранка переросла в драку.