Подростки взорвали канализацию в немецком городе Флото

Взрыв канализации произошел в немецком населенном пункте Флото, земля Северный Рейн-Вестфалия. Полицейские считают, что это произошло, поскольку внутрь залезли подростки и начали жарить сосиски, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материал Bild.

Взрыв был мощным. Из-за него на расстоянии 300 метров произошел разлет бетонных решеток и плит.

На месте инцидента обнаружили бак, в котором было топливо для бензопилы. Не исключено, что его применяли в качестве розжига.

Место инцидента оцеплено. Подростков разыскивают.