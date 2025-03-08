Подростки взорвали канализацию в немецком городе Флото
Bild: канализация взорвалась в немецком Флото
Взрыв канализации произошел в немецком населенном пункте Флото, земля Северный Рейн-Вестфалия. Полицейские считают, что это произошло, поскольку внутрь залезли подростки и начали жарить сосиски, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материал Bild.
Взрыв был мощным. Из-за него на расстоянии 300 метров произошел разлет бетонных решеток и плит.
На месте инцидента обнаружили бак, в котором было топливо для бензопилы. Не исключено, что его применяли в качестве розжига.
Место инцидента оцеплено. Подростков разыскивают.