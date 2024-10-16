Подравшихся с игроками из ФСБ хоккеистов требуют арестовать

Прокуратура ходатайствует об аресте двоих игроков хоккейной команды бизнесменов «Тафгай», которые весной на матче подрались с хоккеистами команды управления ФСБ. Прокуроры считают, что фигуранты могут скрыться за границу, сообщает Baza .

Однако с позицией представителей надзорного ведомства не согласны адвокаты подозреваемых. Защита заявила, что за шесть месяцев, прошедших с момента драки на матче, у хоккеистов была возможность покинуть страну, но они этого не сделали.

Заседание суда назначено на 18 октября.

Весной 2024 года команда «Тафгай» играла в хоккей против сборной регионального управления ФСБ. Во время встречи между хоккеистами произошла драка.

После схватки на льду пятерых игроков «Тафгая» посадили под арест на 15 суток, а организаторы спортивного первенства их дисквалифицировали. Вскоре на подравшихся с игроками из ФСБ хоккеистов возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, связанном с сопротивлением представителю власти.