Подпольный врач случайно убил пациентку в Липецкой области

сегодня в 18:24

В Лев-Толстовском районе Липецкой области возбудили уголовное дело против местного жителя, которого подозревают в предоставлении небезопасной медицинской помощи, приведшей к смерти пациентки, сообщили в СУ СК России по региону .

Следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в предоставлении услуг, не соответствующих стандартам безопасности для жизни и здоровья потребителей, что по неосторожности повлекло смерть женщины.

Предварительно установлено, что вечером 10 октября подозреваемый, нелегально занимавшийся оказанием медицинских услуг в поселке Лев Толстой, выполнил инъекции обезболивающих препаратов 28-летней женщине, имевшей неврологическое заболевание, после чего она умерла.

Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу для определения точной причины смерти женщины.

В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Ведутся необходимые следственные и процессуальные действия для выяснения всех деталей случившегося и сбора доказательной базы. Теперь подпольному врачу грозит срок до 6 лет лишения свободы.

