Подпольные букмекеры в Москве незаконно заработали 10 млрд рублей
Нелегальных букмекеров поймали в центре Москвы
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Правоохранители выявили в Москве подпольную букмекерскую сеть, которая принимала ставки по телефону, сообщает «Царьград».
Как рассказала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, нелегальный доход организаторов азартных игр составил более 10 миллиардов рублей.
Как уточняется в сообщении, несколько лет в Пресненском районе Москвы работали два кол-центра, сотрудники которых обзванивали возможных жертв и принимали ставки по телефону.
Возбуждено уголовное дело, по которому задержано 17 подозреваемых. В ходе обысков в качестве доказательств были изъяты компьютеры и мобильные телефоны, а также документация.