Подпольные букмекеры в Москве незаконно заработали 10 млрд рублей

сегодня в 13:11

Правоохранители выявили в Москве подпольную букмекерскую сеть, которая принимала ставки по телефону, сообщает «Царьград» .

Как рассказала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, нелегальный доход организаторов азартных игр составил более 10 миллиардов рублей.

Как уточняется в сообщении, несколько лет в Пресненском районе Москвы работали два кол-центра, сотрудники которых обзванивали возможных жертв и принимали ставки по телефону.

Возбуждено уголовное дело, по которому задержано 17 подозреваемых. В ходе обысков в качестве доказательств были изъяты компьютеры и мобильные телефоны, а также документация.