сегодня в 13:25

Российские войска оставили без света половину украинского города Тернополя, нанеся ракетный удар рядом с железнодорожным вокзалом. Об этом РИА Новости рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Был зафиксирован «прилет» рядом с железнодорожным вокзалом в Тернополе. По итогам атак оказались повреждены высоковольтные линии электрических передач, отметил Лебедев.

50% города осталось без света. Также ракетные удары наносились в Хмельницкой и Житомирской областях.

В первом регионе поразили склад с БПЛА и снарядами. В Житомирской области атакован склад с военными машинами и центр комплектации, где базировались около 20 боевиков, обучавшихся во Франции.

В августе в Тернополе уничтожили нефтехранилище. Оно использовалось для снабжения ВСУ топливом.