Подписчик обвинил ставшую мужчиной* ясновидящую Джулию Ванг в терроризме

По утверждениям подписчика, ставшая мужчиной* и сменившая имя на Томас Винзор-Ньютон ведунья в соцсетях ведет террористическую деятельность. Трансгендер* не только по всей РФ вербует членов в свою группировку, но также обсуждает финансовую помощь ВСУ и призывает устроить взрыв.

Возмущенный поведением ясновидящей гражданин сообщил о незаконной деятельности в полицию. Сейчас данный факт проверяют силовики.

Ванг ранее победила в 15 сезоне «Битвы экстрасенсов», где утверждала, что она не человек, а «дух хаоса». В 2019 году она заявила, что из духа стала парнем* Томасом Винзором-Ньютоном.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским в России и запрещено.