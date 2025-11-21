Подозрительную пачку денег нашли на остановке в Клину

В Клину обнаружили подозрительную пачку денег с прорезью. На место находки вызвали силовиков, сообщает «Осторожно, новости» .

Как рассказали местные жители, купюры с прорезью для трубки внутри нашли на остановке на улице Гайдара. Место находки уже оцепили, там работают силовики.

На видео с места обнаружения подозрительных денег показано, что в пачке с бока, который не виден прохожему, есть достаточно большая дыра. Пачка якобы состоит из 100-рублевых купюр.

Ранее жители Солнечногорска обратились в полицию и заявили о пачке денег, которая лежала на дороге возле одного из домов на улице Баранова. На место выезжали правоохранители.

Также 11 ноября мальчик в Красногорске поднял с асфальта неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку. Затем произошла детонация. Ребенка доставили в больницу. Сотрудники СК возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом.

