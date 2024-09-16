Подозреваемый в покушении на Трампа призывал воевать за Украину

Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа в своих соцсетях призывал воевать за Украину, сообщает RT .

По данным американского журналиста Кэрола Марковича, задержанному мужчине 58 лет. В своих соцсетях он якобы призывал идти воевать за Украину.

Маркович опубликовал фотографию подозреваемого, но не назвал его имя.

Ранее в воскресенье у гольф-клубы Трампа прозвучали выстрелы. Стрелял сотрудник секретной службы США в вызвавшего его подозрение мужчину, вооруженного автоматом Калашникова.

Мужчину задержали. Власти страны считают инцидент покушением на Трампа.

Сам политик подтвердил происшествие, написав в сети, что с ним все в порядке.