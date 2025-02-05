Подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Кузбассе задержали спустя 15 лет

В Приморском крае был задержан подозреваемый в изнасиловании и совершении убийства 17-летней девушки, произошедшего в селе Сосновка в Кузбассе 15 лет назад, сообщает Сiбдепо .

В региональном управлении Следственного комитета РФ уточнили, что все произошло в марте 2009 года, когда девушка вышла из автобуса на остановке и направилась в сторону деревни Каменушка. Подозреваемый, находившийся в лесной зоне и ранее знакомый с жертвой, совершил сексуальные преступления, а затем задушил ее.

Тело было найдено в 90 метрах от дороги, по которой она двигалась. Хотя уголовное дело было возбуждено, расследование затянулось на 15 лет, но благодаря современным технологиям удалось установить все детали.

4 февраля мужчину задержали в Приморском крае и направили в Кемерово. В Следственном комитете России сообщили, что сейчас рассматривается вопрос о привлечении его к ответственности и избрании меры пресечения в виде ареста. Следственные мероприятия продолжаются для сбора доказательств.