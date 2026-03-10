Подозреваемая в стрельбе по дому Рианны угрожала ей в соцсетях

Задержанная по подозрению в стрельбе по дому Рианны оказалась одержимой поклонницей певицы. 35-летняя блогерша Иванна Ортис незадолго до нападения публиковала в соцсетях угрозы в адрес знаменитости, сообщает РЕН ТВ .

В постах фигурировали несколько звезд, но особенно часто упоминалась Рианна.

«Рианна, ты здесь? Потому что я ждала, когда ты скажешь мне что-нибудь, вместо того, чтобы прятаться, как будто ты разговариваешь со мной там, где меня нет», — говорится в одной из публикаций.

Подозреваемая также распространяла ложные сведения о том, что певица заражена СПИДом, и публиковала другие враждебные записи. Кроме того, Ортис оскорбительно высказывалась в адрес Ким Кардашьян.

Кроме того, Ортис вела YouTube-канал под названием «Журнал молящихся женщин», где рассказывала о 60-дневном молитвенном испытании.

Девушка обстреляла из винтовки дом певицы Рианны в элитном районе Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.