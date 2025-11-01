Подожгла тополиный пух и получила срок: россиянку наказали в Южной Корее

Туристку из РФ приговорили к сроку в 6 месяцев за поджог тополиного пуха в Сеуле

В Южной Корее суд приговорил российскую туристку к сроку за поджог тополиного пуха в парке Сеула прошедшим летом, сообщает ТАСС .

Как рассказал телеканал YTN, ссылаясь на представителей юридических кругов страны, россиянку признали виновной в пожаре, случившемся в Сеульском лесу 11 июня. Суд приговорил женщину к 6 месяцам заключения, при этом он отсрочил исполнения в один год.

Как считает следствие, 11 июня в районе 16 часов по местному времени россиянка в возрасте от 20 до 30 лет якобы в состоянии алкогольного опьянения прогуливалась по парку и заметила тополиный пух. Она решила поджечь его с помощью зажигалки.

По информации агентства Newsis, в деле было два фигуранта, они были трезвы.

YTN добавил, что огонь распространился на площади около 500 кв. м, его потушили только через час.

«Подсудимая осознавала, что тополиный пух легко загорается, несмотря на это, из любопытства она подожгла пух. В этом можно увидеть умысел совершить поджог», — сказали в суде.

Там добавили, что женщина не обратилась в экстренные службы, а сбежала с места происшествия. Она несет немалую ответственность за то, что подорвала общественную безопасность и спокойствие.

