Подоляка призвал казнить убийц 18-летней девушки, найденной на заборе в Перми

Военный обозреватель и блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале заявил, что предполагаемые убийцы 18-летней Надежды из Перми заслуживают смертной казни. Труп пермячки нашли на заборе после того, как ее, предположительно, домогались мигранты, сообщал «Царьград» .

Ночью 11 мая двое посетителей бара в пермском микрорайоне Закамска нашли тело молодой девушки, которое висело на заборе. Горожанка, насаженная на колья железной ограды, была мертва. В медиа сообщали, что у нее была расстегнута ширинка.

Очевидица рассказывала журналистам, что незадолго до гибели к девушке и ее подруге приставали двое незнакомцев, которых она назвала уроженцами Средней Азии. В один момент подруга Надежды отлучилась и по возвращении заметила, что ее приятельницы нет в баре. Она спросила владельца заведения, куда пропала девушка, на что тот ответил: «они ее [изнасилуют] и привезут обратно, ничего страшного».

После этого труп Нади нашли на заборе.

«Это как раз тот случай, когда мораторий на смертную казнь должен быть отменен… Причем, разобраться надо не только с убийцами, но и с данным заведением. И теми, кто его содержит. Одного не могу понять, зачем по таким притонам девушкам слоняться по ночам», — прокомментировал Юрий Подоляка.

Следственный комитет разбирается в обстоятельствах смерти молодой девушки.

«По данным, опубликованным в сети Интернет, перед трагедией девушка подверглась преследованию со стороны мигрантов, которые, возможно, угрожали ей совершением преступления против половой свободы», — сообщала пресс-служба Следкома.