Подмосковный военный выжил после снайперского выстрела в лицо на СВО

В Жуковском спасли военного, выжившего после снайперского выстрела в лицо на СВО

Сложную операцию по спасению зрения провели хирурги Жуковской больницы в Подмосковье. Медикам удалось извлечь крошечный осколок пули, который почти год «блуждал» в глазнице 45-летнего участника специальной военной операции, угрожая полной потерей зрения, узнал MK.RU .

Военнослужащий, находившийся в краткосрочном отпуске, обратился в медицинское учреждение с жалобами на острую боль в глазу. Годом ранее мужчина получил тяжелое ранение: пуля снайпера попала ему в лицо, чудом не задев жизненно важные органы. Боец прошел курс восстановления и вернулся в армию.

Однако спустя время травма напомнила о себе. Проведенное обследование в отделении челюстно-лицевой хирургии выявило наличие инородного тела в орбите глаза. Осколок — металлический лепесток размером менее одного сантиметра и толщиной менее миллиметра — постоянно перемещался, что представляло серьезную угрозу для зрительного нерва.

Сложная двухчасовая операция по извлечению инородного тела прошла успешно. Хирурги действовали особенно аккуратно, чтобы не повредить структуры глаза.

Пациент полностью восстановился после хирургического вмешательства и уже выписан. После завершения отпуска он вернется в воинскую часть для продолжения службы.

