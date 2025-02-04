Подмосковный школьник съел свое домашнее задание, но все равно сдал его

В Подмосковье школьник съел свое домашнее задание, но все равно сдал его

В Московской области школьник случайно проглотил флешку, на которую перенес домашнее задание по информатике. Врачи достали инородный предмет из его желудка, после чего парень сдал работу учителю, сообщает Mash .

По словам юноши, он сделал ДЗ и загрузил его на флешку. После этого парень решил подурачиться и в процессе внезапно проглотил носитель. Ученик надеялся, что флешка выйдет из него после естественным путем, однако этого не произошло. Тогда несовершеннолетнему пришлось ехать в больницу.

В медучреждении медикам потребовалось 15 минут, чтобы достать флешку из желудка юноши. Для этого доктора использовали специальные щипцы.

На следующий день подмосковного школьника выписали из больницы. Он вернулся в школу, посетил урок информатики и сдал домашнее задание.