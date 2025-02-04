Подмосковный школьник съел свое домашнее задание, но все равно сдал его
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В Московской области школьник случайно проглотил флешку, на которую перенес домашнее задание по информатике. Врачи достали инородный предмет из его желудка, после чего парень сдал работу учителю, сообщает Mash.
По словам юноши, он сделал ДЗ и загрузил его на флешку. После этого парень решил подурачиться и в процессе внезапно проглотил носитель. Ученик надеялся, что флешка выйдет из него после естественным путем, однако этого не произошло. Тогда несовершеннолетнему пришлось ехать в больницу.
В медучреждении медикам потребовалось 15 минут, чтобы достать флешку из желудка юноши. Для этого доктора использовали специальные щипцы.
На следующий день подмосковного школьника выписали из больницы. Он вернулся в школу, посетил урок информатики и сдал домашнее задание.