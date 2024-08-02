В зоне спецоперации был ликвидирован еще один американский наемник Круз Майкл Брайан, его уничтожили российской артиллерией 15 июля, сообщил военкор Евгений Поддубный.

Родственники американца рассказали, что мужчина учил русский язык, так как мечтал о переезде в РФ на несколько лет. Они отметили, что наемник был на Украине не для сражения с русскими, а для борьбы с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Брайан был уволен из Национальной гвардии армии США в мае этого года после 14 лет службы. В послужном списке командировки в Ирак и Афганистан», — поделился военкор в своем Telegram-канале.

Поддубный уточнил, что после увольнения американец хотел подработать военным инструктором в Польше, но позже принял решение поехать на Украину. В публикациях СМИ США Круза представили как «волонтера», что является стандартной интерпретацией наемничества.