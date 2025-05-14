Под Волгоградом скончался 101-летний участник битвы на Курской дуге

В Урюпинске скончался 101-летний участник Курской битвы и почетный гражданин города Сергей Федорович Жогов. Дата и время прощания с ветераном Великой Отечественной войны в настоящее время неизвестны, сообщает V1.ru .

«Его жизненный путь был наполнен подвигами и самоотверженностью. Призванный в армию в августе 1942 года, он уже с сентября того же года участвовал в боевых действиях, зарекомендовал себя как смелый и преданный солдат», — говорится в некрологе администрации Урюпинска.

Сергей Фёдорович был санитаром в 468-м стрелковом полку. В решающий момент сражения на Курской дуге Жогов проявил исключительную храбрость и верность долгу. Несмотря на серьезное ранение, он не покинул свой пост.

Жогов родился в январе 1924 года в хуторе Бубновский Сталинградской области. В феврале 1942 года Сергей Федорович был призван в ряды армии Хоперским районным военкоматом. В июле 1943 года в ходе битвы на Курской дуге он был серьезно ранен. Осколок снаряда прошёл в опасной близости от его сердца.

После окончания войны Жогов был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годах», в 1966 году — орденом Славы III степени, а в 1985 году орденом Отечественной войны I степени.

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