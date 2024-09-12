сегодня в 13:32

Под удары ВС РФ на Украине попали энергообъекты, боевая техника и аэродромы ВСУ

Российские подразделения нанесли огневое поражение объектам инфраструктуры на аэродромах ВСУ и ударили по объектам энергетики, обеспечивающим деятельность украинской армии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ.

Также российские бойцы ударили по скоплениям живой силы и военной техники противника в 134 районах в зоне проведения СВО.

Кроме того, средства ПВО обнаружили и сбили 2 реактивных снаряда американского артиллерийского комплекса HIMARS и 59 беспилотников противника.

Ранее российские военные ударили ракетами по мосту, соединяющему Покровск с Мирноградом. Это одна из ключевых транспортных артерий ВСУ на покровском направлении спецоперации.