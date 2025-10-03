Под Ростовом вор похитил из храма 200 тыс рублей пожертвований прихожан

В Ростовской области неизвестный из храма похитил 200 тысяч рублей, которые предназначались для оплаты отопления, сообщает «Абзац» .

Ночью злоумышленник проник в церковь преподобного Сергия Радонежского в Новочеркасске, повредив входную резную дверь.

По данным СМИ, вор был осведомлен о местонахождении денежных средств. Он забрал всю наличность, полную сумму до последнего рубля. Обнаружили пропажу утром, после чего сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

Вскоре подозреваемого задержали. В ближайшее время он будет привлечен к ответственности в рамках действующего закона.

