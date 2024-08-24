Под Курском ВС РФ уничтожили спрятанный в лесу танк ВСУ

сегодня в 16:15

Барражирующий боеприпас «Ланцет» точным ударом нанес поражение украинскому танку, который представители киевского режима пытались спрятать в лесу, сообщило Минобороны России .

Танк ВСУ был спрятан в приграничной зоне в Курской области. Бойцы группировки войск «Север» внимательно изучили разведывательные данные и приняли решение нанести удар по танку.

Военная техника полностью уничтожена точным ударом. Момент ее ликвидации попал на видео.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные отразили атаку ВСУ на 6 направлениях Курской области. Киевский режим хотел продвинуться вглубь региона, но не смог.