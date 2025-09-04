Под Читой пойман наркосбытчик, забиравший «мастер-клад» с 200 свертками героина

Силовики под Читой в Забайкальском крае провели задержание предполагаемого наркосбытчика, который до этого создал 44 тайника с метадоном. Он попался правоохранителям, когда хотел забрать «мастер-клад», сообщает пресс-служба МВД России.

Силовики задержали 30-летнего мужчину. Его поймали в момент, когда он что-то искал в траве под кустом.

Во время осмотра места задержания полицейский нашли заклеенный изолентой «мастер-клад». В нем находились 200 свертков героина.

Также в автомобиле задержанного обнаружили 2 свертка с метадоном. Еще в его смартфоне хранились координаты 44 тайников, созданных в Чите и Читинском районе. Во всех тайниках были найдены свертки с «синтетикой».

Правоохранители уверены, что задержанный длительное время приобретал запрещенные вещества в Сети. Он употреблял их самостоятельно и продавал.

Против мужчины открыли уголовные дела о незаконном хранении и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Его заключили под стражу.