Побои и запугивание: мужчина 5 лет издевался над женой и сыном в Новосибирске

Житель Новосибирска, который 5 лет издевался над семьей, пойдет под суд

С января 2021 года по сентябрь 2025 года мужчина бил, угрожал, унижал, психологически давил и запугивал жену с ребенком в Новосибирске. Главу семейства будут судить, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Расследуется уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины. Его обвиняют по пунктам «а», «г», «д» статьи 117 Уголовного кодекса России («Истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями, совершенное в отношении двух лиц, совершенное в отношении несовершеннолетнего и лица, заведомо для виновного находящегося в материальной и иной зависимости от виновного, с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего») и части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека»).

В феврале 2020 года мужчина, предположительно, умышленно причинил супруге тяжкий вред здоровью. Это представляло опасность для жизни.

Из-за действий мужчины супруге и ребенку был нанесен физический вред. Еще они столкнулись с психологическими страданиями, оказавшими влияние на их эмоциональное состояние.

Обвиняемого задержали, он заключен под стражу. Уголовное дело рассмотрит суд в Новосибирске.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.