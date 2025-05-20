По всей Испании отключили свет и интернет. В апреле там уже происходил блэкаут

LBC: по всей Испании снова отключили свет и интернет

По всей Испании перестали работать сети мобильной связи и начались интернет-сбои, сообщает LBC . Меньше месяца назад, 28 апреля, в стране уже происходил крупный блэкаут, который распространился и на соседние государства.

Со сбоями столкнулись все ключевые испанские провайдеры — Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil и O2. Массовые неполадки со связью возникли примерно в 05:00 по местному времени после отключения электричества, свидетельствуют данные мониторингового сервиса Downdetector.

Жители Испании жалуются, что не могут совершать звонки, писать сообщения и в целом пользоваться мобильным интернетом. Сбои зафиксированы в том числе в городах Мадрид, Малага, Барселона, Валенсия, Мурсия, Севилья и Бильбао.

«Люди по всей стране сообщают об отсутствии сигнала, полном отключении электроэнергии и проблемах с интернетом», — пишет испанское издание.

28 апреля крупный блэкаут уже происходил в Испании, Португалии и Франции. Телефонные линии выходили из строя, также переставали работать банкоматы, светофоры, метрополитен и прочее.

