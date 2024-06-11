По факту гибели в метро Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело

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Рабочий погиб в тоннеле метро Санкт-Петербурга от удара вагонетки, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

При проведении работ в перегонном тоннеле на Кронштадтской улице сошли с рельс установленные на электровозе вагонетки.

Устройство врезалось в рабочего, который из-за полученных ранений скончался, сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности.

Следователи устанавливают детали происшествия, уточняется в сообщении.