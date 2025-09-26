«По 100 рублей, берите»: самогон-убийцу в Ленобласти разливали в пустые бутылки из-под водки

Суррогатный алкоголь бутлегеры из Ленинградской области разливали в в использованные бутылки из-под водки и продавали по 100 рублей за 0,5 литра. Жертвами паленого спиртного стали несколько десятков человек, сообщает SHOT .

60-летняя учительница-дефектолог из Сланцевского детского сада на протяжении около 10 лет занималась производством самогона, который жителям деревни Гостицы реализовывал 78-летний пенсионер Николай Б. Во время обыска в квартире пожилого мужчины были обнаружены канистры с самогоном объемом до 10 литров.

По предварительным данным, в последней партии педагог допустила ошибку, поспешив с перегонкой и плохо очистив первую фракцию напитка.

Пять лет назад Николая привлекали к ответственности за незаконную торговлю. В ходе проверки выяснилось, что он выступал в роли посредника. Сланцевский суд вынес решение о взыскании с него штрафа в размере 2 тыс. рублей. В настоящее время прокуратура проводит дополнительную проверку по данному делу.

