Пнул колонку с «Океаном Эльзы» и лишился ноги: взрыв прогремел в Луганске

сегодня в 12:24

Мужчине оторвало ногу после взрыва колонки с «Океаном Эльзы» в Луганске

Два человека пострадали из-за взрыва, который прогремел недалеко от административного здания — отдела по работе с населением. По словам очевидцев, мужчина пнул колонку, из которой играла песня украинской группы «Океан Эльзы», сообщает SHOT .

Инцидент произошел на улице Черноморской. Пострадавший увидел Bluetooth-колонку в форме тубуса, из которой играла украинская музыка. Он пнул вещь, после чего раздался взрыв.

Пострадала также женщина. Ее состояние оценивается как средней тяжести. Мужчина в критическом состоянии, ему оторвало ногу.

Министр здравоохранения региона Наталия Пащенко уточнила, что пострадавшего с травматической ампутацией доставили в республиканскую клиническую больницу.

«Раненые уже в операционной», — цитирует Пащенко РЕН ТВ.

Очевидцы отметили, что недалеко от места взрыва находится детская площадка. Более того, в будний день в отдел по работе с населением приходят множество посетителей. В здании находится отделение Пенсионного фонда, ЗАГС, нотариальная контора.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.