Площадь пожара в промышленном здании в Петербурге достигла 3,5 тыс «квадратов»

В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС тушат крупный пожар, который охватил производственное здание в Приморском районе. Площадь горения уже достигла 3,5 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства страны .

Предварительно, на месте происшествия работают 40 сотрудников личного состава МЧС России. Спасатели задействовали 9 единиц спецтехники.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Этот факт установят в ходе специальной экспертизы.

Согласно оперативной информации, пострадавших во время пожара нет. Спасатели делают все возможное, чтобы как можно скорее потушить пламя.

Ранее в Петербурге произошел пожар в здании одной из первых российских больниц. Происшествие случилось в конце февраля 2025 года. Известно, что в момент ЧП большая часть корпусов Обуховской больницы находилась на реконструкции.