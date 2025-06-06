Пламя охватило павильон: в Анапе вспыхнул парк аттракционов «Джунгли»

сегодня в 13:37

Парк аттракционов «Джунгли» вспыхнул в Анапе. Огонь полностью охватил один из павильонов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Очевидцы сняли пожар с разных ракурсов. Вблизи видно, что пламя охватило весь павильон. Издалека можно оценить масштаб возгорания — огромные клубы черного дыма поднимаются в небо.

Сотрудники «Джунглей» успели отогнать в сторону детские электромобили. Сейчас на месте работают пожарные. По предварительным данным, возгорание уже локализовали, никто не пострадал.

Ранее на юго-востоке Москвы на территории жилого дома загорелась детская площадка. Столичные спасатели тут же выехали на место происшествия и ликвидировали возгорание.