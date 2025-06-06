Пламя охватило павильон: в Анапе вспыхнул парк аттракционов «Джунгли»
Павильон парка аттракционов «Джунгли» загорелся в Анапе
Парк аттракционов «Джунгли» вспыхнул в Анапе. Огонь полностью охватил один из павильонов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Очевидцы сняли пожар с разных ракурсов. Вблизи видно, что пламя охватило весь павильон. Издалека можно оценить масштаб возгорания — огромные клубы черного дыма поднимаются в небо.
Сотрудники «Джунглей» успели отогнать в сторону детские электромобили. Сейчас на месте работают пожарные. По предварительным данным, возгорание уже локализовали, никто не пострадал.
Ранее на юго-востоке Москвы на территории жилого дома загорелась детская площадка. Столичные спасатели тут же выехали на место происшествия и ликвидировали возгорание.