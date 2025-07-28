Пять трупов вытащили из водоемов в Подмосковье за сутки

Из подмосковных водоемов за сутки вытащили тела 5 утонувших людей. Большинство из них погибло при купании, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Один мужчина утонул в Карповском водохранилище в Дмитровском округе. ЧП произошло в 10:59 27 июля. Место не оборудовано для купания. Его будут искать с помощью водолазов 28 июля.

В 12:13 27 июля при купании в реке Лопце в округе Солнечногорск утонул мужчина. Его тело достали водолазы и передали полиции. Он купался в необорудованном месте.

На реке Степановке в Дмитровском округе очевидцы вытащили из воды утонувшего мужчину. Инцидент произошел в 14:39 27 июля.

В 16:36 27 июля от оперативного дежурного в округе Воскресенск поступило сообщение, что при купании в пруду утонула женщина. Ее тело вытащили из воды. Трагедия произошла в пруду СНТ «Лесная поляна».

Кроме того, на реке Рожайке в округе Домодедово очевидцем в 17:00 27 июля найден труп неизвестного мужчины. Тело было в воде длительное время. Его достали сотрудники ПСЧ-58. Данное место не оборудовано для купания.

Всего за сутки в Московской области случилось шесть происшествий на воде. Для контроля обстановки на водных бассейнах региона привлекались 52 человека и 20 единиц техники.