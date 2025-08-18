Пять человек в Москве и Дагестане вымогали у главы стройфирмы 3 млн рублей

В Москве и Дагестане были задержаны подозреваемые в вымогательстве у директора строительной фирмы 3 млн рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в период с апреля по ноябрь злоумышленники неоднократно угрожали потерпевшему и применяли к нему насилие. Под вымышленными предлогами они вымогали у главы стойфирмы деньги. В итоге он заплатил им 3 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 163 УК РФ. Правоохранители задержали злоумышленников на территории столичного региона и в Дагестане.

Фигурантам предъявили обвинение. Их поместили под стражу. Отмечается, что один из вымогателей ранее был судим за различные преступления.

Правоохранители устанавливают все эпизоды противоправной деятельности задержанных.

