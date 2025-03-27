Пять человек пострадали при нападении мужчины с ножом в центре Амстердама

Мужчина с ножом напал на прохожих в центре Амстердама. В результате нападения пострадали 5 человек.

ЧП произошло в четверг на улице Синт Николас около площади Дам.

«В результате нападения с ножом на улице Синт Николас пострадали пять человек», — говорится в сообщении амстердамской полиции в соцсети Х.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. Выясняются мотивы поступки мужчины.

В настоящее время городские оперативные службы продолжают работать на месте происшествия. Полицейские оцепили территорию.

Ранее агрессивный мужчина напал с ножом на сотрудника безопасности метро в Москве. Нападавшего задержали.