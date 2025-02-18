Пьяный россиянин снял штаны в подъезде и впал в кому

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Пьяный екатеринбуржец впал в кому во время прогулки без штанов по подъезду

В Екатеринбурге нетрезвый мужчин снял штаны в подъезде и впал в кому. За его жизнь борются врачи, проводится проверка, сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

Происшествие случилось в подъезде дома на улице 8 Марта в микрорайоне Ботанический. Пьяного мужчину заметил охранник дома, когда горожанин «гулял со спущенными штанами и пугал людей». Секьюрити вызвал на место полицейских, после чего попросил раздетого екатеринбуржца пройти на первый этаж.

«Пока ехала полиция, неизвестный потерял сознание и упал на пол», — сказал источник.

Вскоре к подъезду подъехали врачи. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу — он находился в коме.

Правоохранители пока не могут опросить пациента. Прочие обстоятельства случившегося неизвестны.