Пьяный прапорщик кинул гранату в казарму с кадетами в Иркутской области

Пьяный прапорщик открыл стрельбу и бросил учебную гранату в казарму Усольского гвардейского кадетского корпуса в Иркутской области. В результате происшествия пострадали два кадета, сообщает Baza .

​Инцидент произошел вечером 13 сентября. По словам очевидцев, учащиеся отдыхали в казармах, когда прапорщик начал вести беспорядочную стрельбу. Затем он бросил в казарму учебную гранату. В результате взрыва пострадали двое курсантов. Напуганные подростки выбежали на улицу в одних трусах.

После случившегося прапорщик, находясь в алкогольном опьянении, сел за руль личного авто и попытался уехать. На место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии.

Военнослужащий в этот день отправился с учащимися в восьмикилометровую прогулку по лесу в рамках «Дня здоровья». В 16:00 мероприятие завершилось и прапорщик вернулся на рабочее место, где должен был дежурить до 22:00.

В 21:00 испуганные курсанты позвонили директору учебного заведения, которые, узнав о случившемся, вызвал сотрудников правоохранительных органов. По предварительной информации, прапорщик был в наркотическом или алкогольном опьянении.

На следующий день директор вызвал военного на разговор, однако он заявил, что «ничего не помнит». Затем мужчина взял больничный и до сих пор не появлялся на рабочем месте.

По факту случившегося ГСУ СК России по Иркутской области проводит проверку.