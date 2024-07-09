Пьяный нижегородец пытался разгромить патриотическую выставку

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Нижегородца задержали за попытку дебоша на патриотическом мероприятии

Пьяный мужчина в Нижнем Новгороде попытался разгромить патриотическую фотовыставку. Происшествие случилось 9 июля около драматического театра на Большой Покровской улице, сообщает ИА «Время Н» .

В пресс-службе нижегородского главка МВД доложили, что утром вторника несколько человек подали заявления в полицию. Позже в полицейское отделение привезли 28-летнего злоумышленника, заподозренного в попытке разгрома выставки.

Свои мотивы задержанный объяснить не смог. По словам правоохранителей, внешние признаки свидетельствовали, что молодой мужчина был пьян.

Решается вопрос о привлечении горожанина к установленной законом ответственности, добавили в ГУ МВД.