Пьяный нижегородец хотел показать интимный пирсинг девочке и порезал парня ножом

В Нижнем Новгороде пьяный мужчина примерно 50 лет предложил показать свой интимный пирсинг 12-летней девочке, за нее заступился парень, тогда неадекват схватился на нож и порезал его, сообщает SHOT .

Очевидица рассказала, что они компанией отдыхали на озере. К ним подошел мужчина, он крутился рядом, а также пытался заговорить о музыке. А потом предложил показать интимный прокол девочке, которая испугалась и расплакалась.

Один их отдыхавших решил заступиться за ребенка и ударил пристававшего. Тогда неадекват достал нож и порезал парню ногу.

Компания вызвала скорую помощь. Защитника ребенка доставили в больницу.

Пьяный перед приездом врачей требовал удалить все снимки, угрожал ребятам, а затем уехал на оранжевом велосипеде. Полицейские ищут этого неизвестного.