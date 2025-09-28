сегодня в 14:21

Пьяный мужчина два раза пырнул ножом ребенка знакомой под Калининградом

Пьяный 60-летний мужчина вечером 27 сентября в Мамонове в Калининградской области чуть не зарезал восьмилетнего сына знакомой. Во время атаки он использовал нож, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Инцидент произошел к квартире знакомой. Мужчина ударил мальчика ножом в грудь и спину. Его увезли в больницу.

Агрессора задержали. Против него возбуждено уголовное дело по части 3 статье 30, пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»).

Мужчина получил статус подозреваемого. В ближайшее время его начнут допрашивать.

