Питался хлебом и не мылся больше года: в Краснодаре спасли мальчика-маугли

В Краснодаре спасли ребенка-маугли, которого долгое время содержали в ужасающих условиях, сообщает Инфо24 .

Мальчик, родившийся в 2017 году, проживал с матерью и бабушкой в квартире, где царила полная антисанитария. В жилище были обнаружены следы фекалий и тараканы, стоял неприятный запах, а туалет был завален мусором. Кроме того, ребенок годами не покидал пределы квартиры и не мылся более года, а его рацион состоял только из хлеба.

Он не посещал школу и был полностью отрезан от внешнего мира и социума. По словам источника, у мальчика диагностирован атаксический церебральный паралич. Мать пренебрегала медицинскими назначениями и не обеспечивала сына нужным лечением.

Представители правопорядка возбудили дело по факту жестокого обращения с несовершеннолетним и направили в суд иск о лишении родительских прав.