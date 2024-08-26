Пилотов сразу пяти российских самолетов в небе ослепили лазером

Сразу пять самолетов российских авиакомпаний в течение 15 минут были ослеплены лазером в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал « Авиаторщина ».

Инцидент произошел 24 августа около 23:00. Несколько самолетов, заходивших на посадку в Пулково на ВПП-28Л, попали под действие необычного свечения искусственного происхождения.

Первыми об ослеплении лучом доложил авиадиспетчеру командир Airbus А320 (RA-73195) авиакомпании «Россия». Рейс выполнялся из Стамбула. По словам пилота, излучение зеленого цвета было импульсного типа. Оно длилось 15 секунд. Отмечается, что свечение исходило со стороны площади Конституции и Московского шоссе в Петербурге.

Такие же доклады авиадиспетчерам поступили с еще четырех лайнеров. Лазер ослепил самолеты авиакомпании «Россия», которые следовали из Шереметьево, Мурманска и Домодедово. Последними попали под действие луча пилоты самолета авиакомпании Nordwind, который летел из Казани.

Свечение не создавало помехи и на посадку всех рейсов оно не оказало никакого влияния. Однако о ситуации было доложено во все компетентные органы.